Il dono di Denise: una maxi treccia da 96 centimetri per le donne malate di cancro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un dono speciale: una lunga treccia di capelli per le parrucche oncologiche. Il gesto carico di solidarietà arriva da Denise ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) Unspeciale: una lungadi capelli per le parrucche oncologiche. Il gesto carico di solidarietà arriva da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : 'VERONA Il dono di Denise, 15 anni: treccia record di 96 centimetri per le donne in chemio di Laura Tedesco' Ci son… - corriereveneto : La buona azione della quindicenne che non si era mai tagliata prima i capelli - denise_ambrogio : RT @ESTANCA2: PERCHÈ TAVASSI E ORIANA DEVONO SEMPRE ASFALTARE,GRAZIE ALFONSO PER QUESTO GRANDISSIMO DONO #gfvip #oriele #incorvassi https:/… -