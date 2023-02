Il documento segreto svela l'agghiacciante piano di Putin: chi sono i prossimi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo l'Ucraina la Bielorussia. Il piano di Vladimir Putin per fagocitare l'Europa prevede, secondo un "documento segreto" del Cremlino, l'annessione (più o meno condivisa) di Minsk entro il 2030. Come riportano i media tedeschi Ndr, Wdr e Süddeutsche Zeitung, il quotidiano svedese Expressen, e Yahoo News, che riferiscono di averlo visionato con altri nove media, lo zar vuole sbarazzarsi di ciò che resta dell'indipendenza della Bielorussia infiltrandosi politicamente, economicamente e militarmente nel Paese. L'obiettivo sarebbe la creazione graduale di un "sentimento filo-russo più forte, l'espansione della presenza militare della Russia e la facilitazione per i cittadini nell'ottenere passaporti russi". In pratica Putin creerebbe le condizioni per uno ""stato sindacale comune sotto la guida russa". ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo l'Ucraina la Bielorussia. Ildi Vladimirper fagocitare l'Europa prevede, secondo un "" del Cremlino, l'annessione (più o meno condivisa) di Minsk entro il 2030. Come riportano i media tedeschi Ndr, Wdr e Süddeutsche Zeitung, il quotidiano svedese Expressen, e Yahoo News, che riferiscono di averlo visionato con altri nove media, lo zar vuole sbarazzarsi di ciò che resta dell'indipendenza della Bielorussia infiltrandosi politicamente, economicamente e militarmente nel Paese. L'obiettivo sarebbe la creazione graduale di un "sentimento filo-russo più forte, l'espansione della presenza militare della Russia e la facilitazione per i cittadini nell'ottenere passaporti russi". In praticacreerebbe le condizioni per uno ""stato sindacale comune sotto la guida russa". ...

