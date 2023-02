Il discorso di Zelensky: 'La scelta non è stata la bandiera bianca, ma quella blu e gialla. Abbiamo ispirato il mondo' (Di venerdì 24 febbraio 2023) All'Onu la risoluzione per una pace giusta e duratura passa con 141 sì, 7 contrari e 32 astenuti. Tra questi la Cina , che nella notte italiana pubblica un documento in 12 punti invocando il ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 febbraio 2023) All'Onu la risoluzione per una pace giusta e duratura passa con 141 sì, 7 contrari e 32 astenuti. Tra questi la Cina , che nella notte italiana pubblica un documento in 12 punti invocando il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Appuntamento martedì 21 febbraio alle 17 per uno speciale con Enrico Mentana dedicato al discorso di Putin e quello… - PoliticaNewsNow : Ucraina, breve discorso di Zelensky in diretta tenuto in presenza delle truppe - GianniMagini : RT @faberpiredda: Ascolto il discorso di #Zelensky in diretta. Non una parola di #Pace. Solo retorica bellica e tronfia oratoria patriotti… - Moonlightshad1 : RT @faberpiredda: Ascolto il discorso di #Zelensky in diretta. Non una parola di #Pace. Solo retorica bellica e tronfia oratoria patriotti… - algirone : RT @faberpiredda: Ascolto il discorso di #Zelensky in diretta. Non una parola di #Pace. Solo retorica bellica e tronfia oratoria patriotti… -