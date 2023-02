(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il celebre conduttore televisivo era stato ricoverato poco più di una settimana fa alla clinica Paideia di Roma per un piccolo intervento

... quali preclampsia ogestazionale, che aumentano il rischio di andare incontro a ... in cui dovrà essere indicata la patologia di cui soffre la lavoratrice, la datadel parto e il ...Tra questi ci sono licopene per la salute delle arterie e della pelle, la metformina contro il, la curcuma, il pepe nero e la radice di zenzero per gli enzimi epatici e ridurre le ...

Il diabete e la presunta malattia: com'è morto Maurizio Costanzo ilGiornale.it

Morto Maurizio Costanzo, di che malattia soffriva il giornalista Trend-online.com

Danno erariale da 2 milioni: centro diabetico nel mirino ilmattino.it

Integratori, olio e gel: come funziona la presunta cura per ... Open

Sai dove si trovano gli PFAS in Europa Ora c'è una mappa ... greenMe.it

Il celebre conduttore televisivo era stato ricoverato poco più di una settimana fa alla clinica Paideia di Roma per un piccolo intervento ...