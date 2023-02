Il decreto Ong miete la prima “vittima”: fermo amministrativo e multa per la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb – La nave Geo Barents della Ong Medici Senza Frontiere è stata sottoposta a un fermo amministrativo di venti giorni e a una multa di 10mila euro per aver violato il codice di condotta del governo. Geo Barents sanzionata per non aver rispettato il decreto Ong Quello nei confronti della Geo Barents è il primo provvedimento ai danni di una nave Ong dopo l’introduzione del codice di condotta da parte del governo con il cosiddetto decreto Ong, peraltro approvato in via definitiva dal Senato nella giornata di ieri con 84 voti favorevoli e 61 contrari. A notificare la violazione è stata la Capitaneria di porto di Ancona, città nella quale la Geo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb – LaGeodella Ongè stata sottoposta a undi venti giorni e a unadi 10mila euro per aver violato il codice di condotta del governo. Geosanzionata per non aver rispettato ilOng Quello nei confronti della Geoè il primo provvedimento ai danni di unaOng dopo l’introduzione del codice di condotta da parte del governo con il cosiddettoOng, peraltro approvato in via definitiva dal Senato nella giornata di ieri con 84 voti favorevoli e 61 contrari. A notificare la violazione è stata la Capitaneria di porto di Ancona, città nella quale la Geo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : Con 84 voti a favore e 61 contro, il decreto sulle Ong è diventato legge. Da oggi, le operazioni di ricerca e socco… - ItaliaViva : Oggi in #Senato abbiamo votato contro il Decreto #immigrazione e #ONG. Legalità e umanità richiedono un progetto po… - borghi_claudio : Curioso tentativo (fallito) di blitz delle opposizioni sul decreto ong in trattazione oggi al Senato... cosa che fa… - BomprezziMarco : RT @ItaliaViva: Oggi in #Senato abbiamo votato contro il Decreto #immigrazione e #ONG. Legalità e umanità richiedono un progetto politico,… - ri_piero : Dall’uso dei proventi delle #sanzioni alle #certificazioni per le #navi: le modifiche approvate dal Parlamento al d… -