Il debutto live del lavoro da solista di Jeremiah Fraites | a OGR Torino

(Di venerdì 24 febbraio 2023) «When we were young, oh, oh, we did enough, when it got cold, we bundled up. I can’t be told, it can’t be done». Leggere questa frase senza canticchiare il ritornello di Stubborn Love, capodei Lumineers risalente ormai a undici anni fa, è un’impresa ardua. O, almeno, lo è per chi ama quel folk rock/indie folk anglosassone dal mood al contempo allegro e malinconico, quelle canzoni in grado di sprigionare emozioni contrastanti, che si ascolterebbero all’infinito nonostante quella lacrima che scorre lentamente sul viso. Il co-fondatore della band statunitense, il polistrumentista, cantautore e compositore, sarà presente nella cornice di OGRsabato 11 marzo dalle ore 20:00 (ingresso gratuito, prenotazioni sul sito). Non per suonare il piano, la batteria o uno strumento a percussione ...