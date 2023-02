Il debole piano della Cina per il cessate il fuoco in Ucraina (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il testo in 12 punti invita a riprendere i negoziati, ma si rafforza l'ipotesi che il governo cinese voglia inviare armi alla Russia Leggi su ilpost (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il testo in 12 punti invita a riprendere i negoziati, ma si rafforza l'ipotesi che il governo cinese voglia inviare armi alla Russia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dondolino72 : RT @ilpost: Il debole piano della Cina per il cessate il fuoco in Ucraina - ilpost : Il debole piano della Cina per il cessate il fuoco in Ucraina - supremanes : Questa cosa che lui non sta con qualcuno tanto per starci ed è stato da solo per anni e invece ha scelto lei dal pr… - Marghecase : RT @ProfCampagna: L'italiano medio ha una cultura mediocre, una memoria debole e una propensione naturale verso le ideologie che possano ri… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: L'italiano medio ha una cultura mediocre, una memoria debole e una propensione naturale verso le ideologie che possano ri… -