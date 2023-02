Il cordoglio del mondo della spettacolo | e non solo | per Costanzo

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Da Giorgia Meloni a Pippo Baudo Mauriziosi è spento oggi, 24 febbraio, a 84 anni. Un lutto per ildel giornalismo, dellotv. È venuto a mancare una sorta di padre di format televisivi, di interviste e non. Immediate così le reazioni deltv. Pippo Baudo ha subito detto: “Sono senza parole, è una notizia dolorosissima. È stato importantissimo. Ha inventato un nuovo modo di fare televisione, ha scoperto tanti personaggi, è stato un uomo tuttofare”. In diretta da “Questo è un altro Giorno”, Sgarbi ha aggiunto: “Maurizionon è morto, perché muore chi non lascia eredità di affetti, e lui l’eredità di affetti l’ha lasciata”. Così il sottosegretario alla CulturaVittorio Sgarbi sulla scomparsa di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fontana3Lorenzo : A due anni dall’omicidio dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del Carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista… - Fontana3Lorenzo : Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Maurizio Costanzo. L’Italia perde un grande giornalista, un uomo di cu… - MediasetTgcom24 : Morte Maurizio Costanzo, il cordoglio del mondo della politica | Giorgia Meloni: 'Ci lascia un'icona'… - calandriniLT : ?? Ci ha lasciati Maurizio Costanzo, icona del giornalismo e della televisione. L’Italia non ti dimenticherà.… - 361_magazine : Le reazioni alla morte di #Costanzo -

... 'Esprimo il mioper la scomparsa di Maurizio Costanzo. L'Italia perde un grande giornalista, un uomo di cultura, autore di programmi che hanno innovato il linguaggio televisivonostro ...... rendendosi partecipisuo lutto mediante parole die di forte vicinanza. In fondo la De Filippi non è soltanto una conduttrice, ma una donna che con il suo stile unico e sempre sobrio e ...

Maurizio Costanzo, il cordoglio del mondo dello spettacolo | Gianni Morandi: "E' un grande dolore" TGCOM

Cordoglio del Cus Pisa per la scomparsa di Claudio Grassini PisaToday

Il cordoglio del sindaco e della comunità al cittadino onorario di Bolognano Lino Banfi: è morta la moglie del noto attore IlPescara

IL CORDOGLIO DEL COMITATO D'INTESA E CSV PER LA SCOMPARSA DI BICE GALLO MENEGUS Radio Più

Lino Banfi, il cordoglio del Napoli per la morte della moglie: il tweet di ADL AreaNapoli.it

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione ...