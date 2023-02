Il Commissario Ricciardi 2: presentata la nuova stagione della fiction con Lino Guanciale (Di venerdì 24 febbraio 2023) È stata presentata oggi la Seconda stagione del Commissario Ricciardi, la serie tratta dai libri di Maurizio De Giovanni con Lino Guanciale. La Prima Puntata il 6 marzo in Prima Serata su Rai 1. Leggi su comingsoon (Di venerdì 24 febbraio 2023) È stataoggi la Secondadel, la serie tratta dai libri di Maurizio De Giovanni con. La Prima Puntata il 6 marzo in Prima Serata su Rai 1.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'Interpretare il commissario Ricciardi è stata una sfida bellissima da giocare: ho lavorato in sottrazione, nel ri… - Raiofficialnews : ??Inizia ora la conferenza stampa di presentazione de #IlCommissarioRicciardi2, una coproduzione #RaiFiction -… - RaiUno : Vede i morti di morte violenta e sente le loro voci, almeno fino a quando non rende loro giustizia... 'Il Commissar… - Affaritaliani : Guanciale torna con Commissario Ricciardi: amo il suo senso etico - solospettacolo : Guanciale, si aprono falle in corazza commissario Ricciardi -