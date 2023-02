Il cerino in mano di Xi e Biden L’analisi di Alli

Leggi su formiche

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Fino dai giorni successivi all’invasione russa del 24 febbraio 2022 ho ripetutamente sostenuto, anche su Formiche, che la chiave del conflitto è nelle mani della Cina di Xi Jinping. Mi pare che le evoluzioni di un anno di guerra non facciano altro che confermare il ruolo chiave di Pechino. Avevo anche detto che, a mio modo di vedere, l’innalzamento di tensioni nei rapporti Usa-Cina voluto da Trump aveva creato le condizioni per lo scoppio del conflitto in Ucraina. Senza l’appoggio geo-strategico ed economico della Cina, infatti, la Russia non sarebbe stata – e non sarebbe – in grado di reggere una guerra di tali proporzioni e durata. Ma per capire a che punto siamo oggi, vorrei fare una breve analisi di contesto. Anzitutto, credo che la formula “questa è una guerra tra Usa e Cina” sia fortemente riduttiva e perciò sbagliata, perché in realtà la posta è ancora più alta, dal momento che ...