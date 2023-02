IL CANTANTE MASCHERATO: MILLY CARLUCCI SVELA LA MASCHERA DEL RICCIO (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il CANTANTE MASCHERATO avrà un RICCIO in gara! MILLY CARLUCCI, dopo aver SVELAto la MASCHERA del vip MASCHERATO per una notte, ovvero il cuore, e le prime MASCHERA in gara, ovvero i colombi e lo squalo, oggi ha annunciato la terza MASCHERA che nasconderà sotto un fantastico costume creato dalle sarte Rai un personaggio famoso. Il RICCIO è spinoso quando si chiude, ma è tenero, perché la pancia è tenerissima, ed è un animaletto con questo musino così dolce. Si avvicina intanto la data di partenza della quarta edizione del CANTANTE MASCHERATO: sabato 18 marzo in prima serata su Rai1, in diretta concorrenza con la ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ilavrà unin gara!, dopo averto ladel vipper una notte, ovvero il cuore, e le primein gara, ovvero i colombi e lo squalo, oggi ha annunciato la terzache nasconderà sotto un fantastico costume creato dalle sarte Rai un personaggio famoso. Ilè spinoso quando si chiude, ma è tenero, perché la pancia è tenerissima, ed è un animaletto con questo musino così dolce. Si avvicina intanto la data di partenza della quarta edizione del: sabato 18 marzo in prima serata su Rai1, in diretta concorrenza con la ...

