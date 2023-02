Il Cantante Mascherato, chi sono i Colombi? L'annuncio di Milly Carlucci (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Cantante Mascherato 4 sta per approdare su Rai1. L'inizio del programma, infatti, è previsto per sabato 18 marzo 2023, e lo show proseguirà per sei puntate. Con l'avvicinarsi della data di inizio, la conduttrice Milly Carlucci sta iniziando a svelare le maschere in gara, attraverso dei video pubblicati sul profilo Instagram ufficiale dello show. Nei giorni scorsi, è stato presentato un bozzetto raffigurante un costume con dei Colombi, con questa descrizione: “Bella elegante… è poetica addirittura questa maschera.” Come sempre, i commenti del web non si sono fatti attendere, ed i fan del Cantante Mascherato hanno azzardato le prime ipotesi, basandosi sui pochi indizi presenti. È tempo di tirare fuori il vostro taccuino degli appunti!Oggi vi ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il4 sta per approdare su Rai1. L'inizio del programma, infatti, è previsto per sabato 18 marzo 2023, e lo show proseguirà per sei puntate. Con l'avvicinarsi della data di inizio, la conduttricesta iniziando a svelare le maschere in gara, attraverso dei video pubblicati sul profilo Instagram ufficiale dello show. Nei giorni scorsi, è stato presentato un bozzetto raffigurante un costume con dei, con questa descrizione: “Bella elegante… è poetica addirittura questa maschera.” Come sempre, i commenti del web non sifatti attendere, ed i fan delhanno azzardato le prime ipotesi, basandosi sui pochi indizi presenti. È tempo di tirare fuori il vostro taccuino degli appunti!Oggi vi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Didi854857731 : Ma se Pier facesse il Cantante Mascherato… È da giorni che ci penso, non so perché, ma son proprio curiosa di vedere…?? #PRELEMI - SACC3NTE : no vabbe ma quanti investigatori ci sono quest'anno al cantante mascherato? - pattanna66 : Dunque per vedere @insinnaflavio pettinato per bene bisogna guardare il Cantante Mascherato? ?? #leredita - BITCHYFit : Chi è Riccio del Cantante Mascherato? - bubinoblog : IL CANTANTE MASCHERATO: MILLY CARLUCCI SVELA LA MASCHERA DEL RICCIO (FOTO E VIDEO) -