Il camerata di Velletri ha fatto carriera

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Bancario, cinquantacinque anni, una vita politica passata quasi sempre nelle seconde file, con un certo amore per la retorica: «Con Giorgia Meloni dieci anni fa abbiamo costruito un battello per salvare dai flutti la storia e le bandiere di una comunità smarrita». Giancarlo Righini, al terzo mandato in Regione Lazio, è il campione delle preferenze di Fratelli d’Italia. Quasi 38mila voti, un numero record per una figura in fondo poco conosciuta al di fuori del suo territorio. Il segreto? L’alleanza giusta e l’assoluta fedeltà alla leader nazionale. Sulla sua pagina Facebook nei giorni successivi allo spoglio che lo ha visto recordman dei voti ha postato il classico «Grazie» agli elettori. Camicia, cravatta e giacca sulla spalla, su sfondo blu. Nessuna festa pubblica, mentre oggi è il candidato in pectore alla presidenza del Consiglio regionale del Lazio. Rileggendo la sua campagna ...