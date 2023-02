Il calciatore più determinante al mondo? Lo svela Ancelotti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Carlo Ancelotti, ex tecnico del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell’importante vittoria del suo Real Madrid in casa Liverpool. “Abbiamo preso vantaggio in questa partita che era iniziata malissimo e piano piano siamo tornati in controllo. Anche all’inizio davanti si vedeva che eravamo pericolosi” ha dichiarato ai microfoni del noto emittente. Due profili L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Carlo, ex tecnico del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell’importante vittoria del suo Real Madrid in casa Liverpool. “Abbiamo preso vantaggio in questa partita che era iniziata malissimo e piano piano siamo tornati in controllo. Anche all’inizio davanti si vedeva che eravamo pericolosi” ha dichiarato ai microfoni del noto emittente. Due profili L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Senza paragoni. Il più forte calciatore italiano degli ultimi 40 anni. #Totti (manchi) - PescaraCalcio : In queste ore abbiamo ricevuto diversi messaggi offensivi rispetto al tweet dedicato al calciatore #JakubJankto. Nu… - OptaPaolo : 2+4 - Khvicha Kvaratskhelia è il più giovane calciatore ad aver preso parte a più di cinque reti in questa UEFA Cha… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: In Corte d'Assise a #Cosenza nuove testimonianze per far luce sul mistero della morte di #DenisBergamini. Di più tra po… - TgrRaiCalabria : In Corte d'Assise a #Cosenza nuove testimonianze per far luce sul mistero della morte di #DenisBergamini. Di più tr… -