Il Bello del Giovedì sera 2023 vol. 8 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Conosci la tua squadra d'Europa League: Anderlecht È uno dei primi giorni d'autunno quando al centro giovanile dell'Anderlecht si presenta un bambino di 8 anni. È uno scricciolo ma ha l'aria determinata. Quando tocca il pallone non sembra avere 8 anni ma almeno 14. Si chiama Paul van Himst e a scuola è uno dei migliori bambini a trattare un pallone. Quando Constant Vanden Stock lo vede giocare non vuole lasciarselo sfuggire. Lo ha già capito: diventerà il più forte calciatore che il Belgio abbia mai avuto. Così gli fa firmare una tessera associativa nonostante van Himst sappia a malapena scrivere. Come firma un bambino di 8 anni? In teoria è persino illegale far firmare una tessera associativa a un bambino di meno di dieci anni. Il nome di van Himst e quello dell'Anderlecht saranno legati inscindibilmente. Otto anni più tardi van Himst esordisce ...

