Il 2023 sarà l’anno della vittoria dell’Ucraina, dice Zelensky (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Il 24 febbraio, milioni di noi hanno fatto una scelta. Non una bandiera bianca, ma quella blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. Resistere e combattere. È stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità. E quest’anno siamo rimasti invincibili. Sappiamo che il 2023 sarà l’anno della nostra vittoria!». Così Volodymyr Zelensky ha commentato su Twitter il primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Sotto il messaggio di speranza e ottimismo pubblicato sul suo account scorre un video dal titolo “A year of tears”, un anno di lacrime, con le immagini più crude del conflitto iniziato nel 2022. Intanto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha confermato che gli Stati Uniti ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Il 24 febbraio, milioni di noi hanno fatto una scelta. Non una bandiera bianca, ma quella blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. Resistere e combattere. È stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità. E quest’anno siamo rimasti invincibili. Sappiamo che ilnostra!». Così Volodymyrha commentato su Twitter il primo anniversario dell’invasioneda parteRussia. Sotto il messaggio di speranza e ottimismo pubblicato sul suo account scorre un video dal titolo “A year of tears”, un anno di lacrime, con le immagini più crude del conflitto iniziato nel 2022. Intanto il consigliere per la sicurezza nazionaleCasa Bianca Jake Sullivan ha confermato che gli Stati Uniti ...

