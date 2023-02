Idee per l’estate 2023, ecco dove andare (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giugno, luglio e agosto sono un miraggio nel cuore della stagione fredda, quando la coperta ci sembra sempre troppo corta o la sciarpa non è mai abbastanza lunga per avvolgerci in un caldo tepore. Scaldiamoci con un po’ di entusiasmo e pensiamo al telo mare, a quale bikini o bermuda sfoggiare, in fondo è solo febbraio, per la prova costume siamo ancora in tempo. Immaginiamo il Mediterraneo e le sue mille sfumature, le tradizioni, i profumi del rosmarino e dei pomodori maturi, le note calde di un sirtaki greco, oppure la musica dance sparata a tutto volume nelle frizzanti notti baleari. Grecia, Spagna, oppure più in là del solito mare, dove si fiuta l’oceano e le brezze del Sahara accarezzano le Canarie, enclave europea che si perde nell’azzurro degli orizzonti atlantici. l’estate 2023 si avvicina ed è proprio questo il momento migliore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giugno, luglio e agosto sono un miraggio nel cuore della stagione fredda, quando la coperta ci sembra sempre troppo corta o la sciarpa non è mai abbastanza lunga per avvolgerci in un caldo tepore. Scaldiamoci con un po’ di entusiasmo e pensiamo al telo mare, a quale bikini o bermuda sfoggiare, in fondo è solo febbraio, per la prova costume siamo ancora in tempo. Immaginiamo il Mediterraneo e le sue mille sfumature, le tradizioni, i profumi del rosmarino e dei pomodori maturi, le note calde di un sirtaki greco, oppure la musica dance sparata a tutto volume nelle frizzanti notti baleari. Grecia, Spagna, oppure più in là del solito mare,si fiuta l’oceano e le brezze del Sahara accarezzano le Canarie, enclave europea che si perde nell’azzurro degli orizzonti atlantici.si avvicina ed è proprio questo il momento migliore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vonderleyen : Inizio la mia visita della Sicilia a Capaci, per onorare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e tutte le vittime di… - gualtierieurope : Solidarietà alla Preside #AnnalisaSavino per le gravi e inopportune parole del ministro #Valditara. Ricordare come… - elio_vito : Credo davvero che LaRussa abbia idee confuse a proposito della sessualità, pensa che l’orientamento sessuale si pos… - carlokarl : RT @Angelo63446480: @GiuseppeConteIT Ma come fanno dare credito ad un Conte che dopo aver firmato ben 5 decreti per mandare armi in Ucraina… - ModugnoLucrezia : @massimostazi @farchibugi Ha messo l'accento su una verità storica, ovvero come sia nato il fascismo, per le strade… -