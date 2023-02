ICW | Annunciato “Wrestlerama 2023”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) L’ICW annuncia “”, in programma Sabato 25 Febbraio al Centro Sportivo BarT di Borgo S. Giovanni (LO) alle 20.30al momento il Match fra Psycho Mike & Double Speed (Spencer & Zoom) contro l’Eclissi (Mida, Sirio, ???) in un No Rules Tornado Six Man Tag Team Match. Infoline & Biglietti QUI

Scotty 2 Hotty posa con la bandiera dell'Atalanta The Shield Of Wrestling

I Campioni del Wrestling sabato a San Paolo d'Argon « Bergamo e ... Bergamo & Sport

Chris Jericho vs Dalton Castle: ROH Title in palio nella prossima ... The Shield Of Wrestling

Kevin Owens vs Solo Sikoa annunciato per SmackDown The Shield Of Wrestling

Full Gear 2022: annunciato un Eliminator Tournament The Shield Of Wrestling

Scotty 2 Hotty è stato grande protagonista di ICW Fight Forever 30: Too Hot to Handle, evento che si è svolto il 18 febbraio a San Paolo d'Aragon.ICW: tutti i match annunciati per Too Hot to Handle, la trentesima edizione del format di punta Fight Forever.