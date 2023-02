IBSA Next Gen Cup, Gevi Napoli Basket: sconfitta all’esordio contro la Dolomiti Energia Trentino (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Gevi Napoli Basket Under 19 non apre con un sorriso il secondo concentramento di IBSA Next Gen Cup 2022-23: alla BLM Group Arena, che fino a domenica ospiterà tutte le partite del girone B della coppa dedicata alle formazioni Under 19 delle 16 squadre in Serie A, gli azzurri sono stati battuti 79-70 dalla Dolomiti Energia Trentino. Ottima prestazione comunque della Gevi Napoli allenata da Coach Alfredo Lamberti, che dopo aver tenuto testa per tre quarti della gara ai padroni di casa, solo nell’ultimo quarto, hanno ceduto definitivamente ai bianconeri che guida il girone B a punteggio pieno. Dolomiti Energia Trentino-Gevi Napoli ... Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 24 febbraio 2023) LaUnder 19 non apre con un sorriso il secondo concentramento diGen Cup 2022-23: alla BLM Group Arena, che fino a domenica ospiterà tutte le partite del girone B della coppa dedicata alle formazioni Under 19 delle 16 squadre in Serie A, gli azzurri sono stati battuti 79-70 dalla. Ottima prestazione comunque dellaallenata da Coach Alfredo Lamberti, che dopo aver tenuto testa per tre quarti della gara ai padroni di casa, solo nell’ultimo quarto, hanno ceduto definitivamente ai bianconeri che guida il girone B a punteggio pieno....

