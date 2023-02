IBSA Next Gen Cup 2022/23, Girone A: Giberti e Suljanovic inarrestabili, la UNAHOTELS Reggio Emilia travolge l’Happy Casa Brindisi (Di venerdì 24 febbraio 2023) La UNAHOTELS Reggio Emilia travolge l’Happy Casa Brindisi nel match inaugurale della 5ª giornata del Girone A della IBSA Next Gen Cup 2022/23 (in foto Suljanovic). Partenza sprint dei pugliesi, che con Bocevski (12 punti), Buttiglione (10 punti e 6 rimbalzi) e De Donno (13 punti e 7 rimbalzi) sigla i primi sei punti del match ma Giberti (21 punti) dalla distanza e il duo Belloni (12 punti e 6 rimbalzi) – Faye da vicino firma il 7-8; la musica non cambia con Ferrari (16 punti e 6 rimbalzi) e Bocevski a scambiarsi canestri da sotto i tabelloni e poi Buttiglione e De Donno da tre punti replicano alla presenza reggiana di Faye e Giberti nel pitturato ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lanel match inaugurale della 5ª giornata delA dellaGen Cup/23 (in foto). Partenza sprint dei pugliesi, che con Bocevski (12 punti), Buttiglione (10 punti e 6 rimbalzi) e De Donno (13 punti e 7 rimbalzi) sigla i primi sei punti del match ma(21 punti) dalla distanza e il duo Belloni (12 punti e 6 rimbalzi) – Faye da vicino firma il 7-8; la musica non cambia con Ferrari (16 punti e 6 rimbalzi) e Bocevski a scambiarsi canestri da sotto i tabelloni e poi Buttiglione e De Donno da tre punti replicano alla presenza reggiana di Faye enel pitturato ...

