I tuoi dati bancari sono stati rubati: il nuovo virus non lascia scampo, difenditi subito (Di venerdì 24 febbraio 2023) Attenzione ai tuoi dati bancari: finiscono nelle mani dei malfattori e addio risparmi. Ecco cosa fare subito. I dati bancari sono una cosa assolutamente preziosissima e se vengono sottratti può essere un grossissimo problema e un grossissimo rischio per i nostri risparmi. Ma quello che sta succedendo in questi ultimi giorni sicuramente molto pericoloso per gli utenti. Il virus Emotet colpisce di nuovo i sistemi informatici. dati bancari rubati: occhio al nuovo virus – IlovetradingIn realtà si tratta di un malware che riesce a carpire i dati bancari di tantissimi utenti. A ben vedere sono tanti i ...

