I soldi sauditi per i Mondiali femminili: così si ripulisce l'immagine d'un paese (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’Arabia Saudita stringe la mano alla Fifa per figurare tra i principali sponsor dei Mondiali di calcio femminile 2023, che si terranno la prossima estate tra Australia e Nuova Zelanda. Unanime la condanna delle associazioni umanitarie, insieme alle federazioni ospitanti: "Inaccettabile sportwashing" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’Arabia Saudita stringe la mano alla Fifa per figurare tra i principali sponsor deidi calcio femminile 2023, che si terranno la prossima estate tra Australia e Nuova Zelanda. Unanime la condanna delle associazioni umanitarie, insieme alle federazioni ospitanti: "Inaccettabile sportwashing"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Deneb129 : @Mcclane272 @CristinaMolendi Dimenticate le finte armi di distruzione di massa,l'Isis finanziata coi soldi sauditi… - grandinettirose : RT @AGTW_it: #Conte: «#Renzi? Prima in #Twingo, ora con soldi sauditi in #Ferrari...» - Frank196018 : @laura_ceruti Come se a Renzi togli i soldi dei sauditi. - WryDavide : @dayfootball1981 Io immagino che a livello di soldi nel mondo del calcio i sauditi prenderanno il posto dei qatario… - Michele20600106 : RT @flexgrimmy: #renzi 'Prima era una Twingo, adesso, con i soldi dei sauditi, è una Ferrari'. Però, siccome i soldi dei sauditi non poss… -