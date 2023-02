I Santi di Sabato 25 Febbraio 2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) San LUIGI VERSIGLIA Vescovo salesiano, martire Oliva Gessi, Pavia, 5 giugno 1873 – Li Thau Tseui, Cina, 25 Febbraio 1930Luigi Versiglia, nato a Oliva Gessi (Pavia) il 5 giugno 1873, a dodici anni entrò nell’oratorio di Valdocco dove conobbe Don Bosco. Ordinato sacerdote (1895), dopo essere stato Direttore e maestro dei novizi a Genzano di Roma, nel 1906 guidò la prima spedizione missionaria salesiana in Cina. Nel 1918 i Salesiani ricevettero dal Vicario apostolico di Canton la missione di Shiu Chow. Don Luigi Versiglia ne fu nominato Vicario Apostolico e il 9 gennaio 1921 fu consacrato Vescovo. Fu un vero pastore…www.Santiebeati.it/dettaglio/90079 Sant’ EUSTASIO DI AOSTA Vescovo www.Santiebeati.it/dettaglio/92423 San TURIBIO ROMO GONZALEZ Sacerdote e martire Santa Ana de Guadalupe, Messico, 16 aprile 1900 – Tequila, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) San LUIGI VERSIGLIA Vescovo salesiano, martire Oliva Gessi, Pavia, 5 giugno 1873 – Li Thau Tseui, Cina, 251930Luigi Versiglia, nato a Oliva Gessi (Pavia) il 5 giugno 1873, a dodici anni entrò nell’oratorio di Valdocco dove conobbe Don Bosco. Ordinato sacerdote (1895), dopo essere stato Direttore e maestro dei novizi a Genzano di Roma, nel 1906 guidò la prima spedizione missionaria salesiana in Cina. Nel 1918 i Salesiani ricevettero dal Vicario apostolico di Canton la missione di Shiu Chow. Don Luigi Versiglia ne fu nominato Vicario Apostolico e il 9 gennaio 1921 fu consacrato Vescovo. Fu un vero pastore…www.ebeati.it/dettaglio/90079 Sant’ EUSTASIO DI AOSTA Vescovo www.ebeati.it/dettaglio/92423 San TURIBIO ROMO GONZALEZ Sacerdote e martire Santa Ana de Guadalupe, Messico, 16 aprile 1900 – Tequila, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dory79898012 : RT @MarcoRizzoPC: VOGLIAMO FERMARE LE SANZIONI E L’INVIO DI ARMI PER LAVORARE PER LA PACE, RIPRISTINARE I RAPPORTI DIPLOMATICI, RIAVERE GAS… - floracozzi : RT @MarcoRizzoPC: VOGLIAMO FERMARE LE SANZIONI E L’INVIO DI ARMI PER LAVORARE PER LA PACE, RIPRISTINARE I RAPPORTI DIPLOMATICI, RIAVERE GAS… - al35479958 : RT @MarcoRizzoPC: VOGLIAMO FERMARE LE SANZIONI E L’INVIO DI ARMI PER LAVORARE PER LA PACE, RIPRISTINARE I RAPPORTI DIPLOMATICI, RIAVERE GAS… - MarcoAntico3 : RT @MarcoRizzoPC: VOGLIAMO FERMARE LE SANZIONI E L’INVIO DI ARMI PER LAVORARE PER LA PACE, RIPRISTINARE I RAPPORTI DIPLOMATICI, RIAVERE GAS… - 73rv : RT @MarcoRizzoPC: VOGLIAMO FERMARE LE SANZIONI E L’INVIO DI ARMI PER LAVORARE PER LA PACE, RIPRISTINARE I RAPPORTI DIPLOMATICI, RIAVERE GAS… -