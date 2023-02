I problemi di Harry Potter, la forza di Hogwarts Legacy e l’eredità che desideriamo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Con l’uscita di Hogwarts Legacy, una cosa è ormai chiara a tutti: il mondo di Harry Potter porta con sé una serie di problematiche che neppure i fan più accaniti sono in grado d’ignorare. Già da qualche anno, la scrittrice JK Rowling sta facendo molto parlare di sé grazie a dei tweet che non fanno altro che confermare le sue posizioni discutibili su diverse tematiche. Su tutte, le sue posizioni transfobiche. Il problema è che molti fan dei libri e delle pellicole si sono accorti di queste posizioni totalmente in contrasto con i valori della GenZ, suscitando naturalmente diverse reazioni anche e soprattutto nei confronti del mondo creato dalla Rowling. Eppure, le vendite di Hogwarts Legacy parlano chiaro. Nonostante le controversie, a noi quel mondo piace. Vogliamo viverlo, abitarlo, ... Leggi su screenworld (Di venerdì 24 febbraio 2023) Con l’uscita di, una cosa è ormai chiara a tutti: il mondo diporta con sé una serie di problematiche che neppure i fan più accaniti sono in grado d’ignorare. Già da qualche anno, la scrittrice JK Rowling sta facendo molto parlare di sé grazie a dei tweet che non fanno altro che confermare le sue posizioni discutibili su diverse tematiche. Su tutte, le sue posizioni transfobiche. Il problema è che molti fan dei libri e delle pellicole si sono accorti di queste posizioni totalmente in contrasto con i valori della GenZ, suscitando naturalmente diverse reazioni anche e soprattutto nei confronti del mondo creato dalla Rowling. Eppure, le vendite diparlano chiaro. Nonostante le controversie, a noi quel mondo piace. Vogliamo viverlo, abitarlo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LouisVincere : RT @hgiugs: In ogni cazzo di intervista di Louis si parla sempre degli one direction che non esistono più, del suo periodo cupo dopo gli on… - _CLALMIGHTY : RT @hgiugs: In ogni cazzo di intervista di Louis si parla sempre degli one direction che non esistono più, del suo periodo cupo dopo gli on… - inlovewlou91 : RT @hgiugs: In ogni cazzo di intervista di Louis si parla sempre degli one direction che non esistono più, del suo periodo cupo dopo gli on… - Dany161828 : RT @hgiugs: In ogni cazzo di intervista di Louis si parla sempre degli one direction che non esistono più, del suo periodo cupo dopo gli on… - hgiugs : In ogni cazzo di intervista di Louis si parla sempre degli one direction che non esistono più, del suo periodo cupo… -