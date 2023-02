I pro, e un contro, degli insetti nella dieta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ha destato perplessità la scelta da parte dell’Unione Europea di introdurre all’interno del mercato comunitario la vendita di farina di grillo domestico. Non è la prima volta che nella dieta si trovano gli insetti: prima del grillo era toccato alle tarme e locuste, sempre in farina, ma questa volta la reazione si è comunque fatta sentire. Come mai? «È solo un fattore di novità, dal punto di vista igienico e di salute gli allevamenti di insetti non sono solo molto controllati, proprio per avere le massime garanzie, ma sono anche molto più proteici di altri tipi di carne» spiega Martina Donegani, biologa nutrizionista. dieta e ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ha destato perplessità la scelta da parte dell’Unione Europea di introdurre all’interno del mercato comunitario la vendita di farina di grillo domestico. Non è la prima volta chesi trovano gli: prima del grillo era toccato alle tarme e locuste, sempre in farina, ma questa volta la reazione si è comunque fatta sentire. Come mai? «È solo un fattore di novità, dal punto di vista igienico e di salute gli allevamenti dinon sono solo moltollati, proprio per avere le massime garanzie, ma sono anche molto più proteici di altri tipi di carne» spiega Martina Donegani, biologa nutrizionista.e ...

