I fatti del 24 Febbraio | l' Onu condanna Putin | il piano di pace della Cina | nuove sanzioni

(Di venerdì 24 febbraio 2023) ... Rigo, condanne lievi Il Giornale: Tutti a scuola di fascismo immaginario Leggo: Rigo, ...guerra fredda al confineMoldavia = '1677219445' AND banner sld = 'marsala' AND banner tld = 'it'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : Io quei gol li ho fatti solo a Fifa ?? Che magia del Fideo!!! #NANJUV - borghi_claudio : Piccole considerazioni della mattina 1) Ma questi piddogrilli DAVVERO si erano fatti l'idea che a CASTIONE DELLA PR… - matteosalvinimi : Partite le comunicazioni con il calcolo delle nuove pensioni rivalutate da marzo: era una promessa di buonsenso del… - gattamaurizio : @ilgiornale L'aggressione è stata dei collettivi di sinistra che volevano impedire un volantinaggio che Azione Stud… - gattamaurizio : @NicolaPorro L'aggressione è stata dei collettivi di sinistra che volevano impedire un volantinaggio che Azione Stu… -

"Paradossalmente si minacciano misure a carico di una dirigente scolastica che ha richiamato una lettura non scorretta e non pesante ai valoridialogo,confronto, della fedeltà repubblicana. ......ae circostanze anomali che accadono nella zona di residenza. 'Tengo a sottolineare - ha detto ancora il prefetto - che in nessun caso le attività di osservazione e segnalazione proprie...

I fatti del 24 Febbraio: l'Onu condanna Putin, il piano di pace della ... Tp24

I fatti del 23 Febbraio: Putin celebra la guerra, Biden inciampa ... Tp24

Lettera della preside sui fatti del Miche, il ministro Valditara: "Dispiaciuto, pericolo fascista non c'è e questa è propaganda" FirenzeToday

Il sopravvissuto del Donetsk "Ho visto i soldati fatti a pezzi" il Resto del Carlino

Avv. Riva: "Sui fatti del Varlungo mai raccolto il nostro esposto" Calcio Atalanta

La marcia dei campani è sempre più inarrestabile. Spalletti davanti alle big del continente. Raspadori-Simeone: rincalzi di lusso in Champions ...«Siamo convinti che la Procura farà di tutto perché si arrivi al risultato finale: ossia all'ergastolo per Calderon e per chi è, o sono, i mandanti dell'omicidio ...