I Donnalisi non si rassegnano e litigano ancora per Antonino (Di venerdì 24 febbraio 2023) I Donnalisi continuano a litigare per Antonino: peccato che lui comunque abbia già lasciato il gioco da diverse ore… Ieri sera Antonino Spinalbese ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip perdendo al televoto. La sua presenza nella casa del Gf Vip 7 ha sempre portato scompiglio nella coppia dei Donnalisi, ovvero Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Edoardo si è infatti sempre sentito minacciato dalla presenza e dall'amicizia che si era instaurata tra Spinalbese e la sua fidanzata, i due mal si sopportavano dentro il loft di Cinecittà. Non mancavano infatti le nomination reciproche e i battibecci tra i due vipponi. memorabile la litigata dopo la nomination di Donnamaria a Spinalbese all'inizio del gioco, da allora i due hanno definitivamente interrotto i rapporti. Ma non sono mancate le scenate di gelosia da ...

