“I cinghiali di Villa Pamphilj abbattuti sul posto” | esplode la polemica nel XII Municipio

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma – Furonosulche il 18 gennaio mattina si trovavano all’ingresso diDoriain via di Porta San Pancrazio, a Roma, non lontano dal Gianicolo. Lo comunica l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) che, a seguito della sua richiesta di accesso agli atti alle autorità intervenute, ha ricevuto le risposte che attendeva. Tra queste, quella dell’Asl. Il presidente delRoma 12, Elio Tomassetti, dichiarò nell’occasione: “Non ci sono stati abbattimenti. Il protocollo prevede la narcotizzazione da parte dell’Asl. Dopodiché gli animali vengono portati, come accaduto in questo caso, in strutture specializzate dove si analizzano gli ungulati per capire se hanno contratto la peste suina. E da lì si decide cosa fare”. Le cose non ...