(Di venerdì 24 febbraio 2023) L'atteso documento di Pechino ad un anno dall'inizio del conflitto in Europa. "Ci opponiamo allo sviluppo e all'uso di armi biologiche e chimiche da parte di qualsiasi Paese e in qualsiasi circostanza. Si vada oltre la mentalità da Guerra Fredda"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoSobre3 : @RFinanziari Non so le auto, ma io ti posso dire che il mio scooter elettrico cinesi fa cagare: ha freni e sospensi… - marianofusco1 : @RaiNews Il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha affermato che Wang Yi ha consegnato a Kiev i punti chiav… - Bluefidel47 : @claudiajo8 Si si ce ne sono altri di punti, ma ho scelto lo stomaco 36 il più efficace Io ho tutte e due punti br… - LauraRewind : RT @dessere88fenice: Le relazioni russo-cinesi sono una priorità assoluta: i punti chiave del viaggio di Wang Yi a Mosca Durante un viaggi… - dessere88fenice : Le relazioni russo-cinesi sono una priorità assoluta: i punti chiave del viaggio di Wang Yi a Mosca Durante un via… -

... Un anno di guerra - Le immagini dallo spazio Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina - Russiachiave 21:43 Ucraina: assemblea Onu approva la risoluzione con ......in 12per la soluzione politica della guerra in Ucraina, ha detto il sottosegretario di Stato americano, Victoria Nuland, parlando con il 'Washington Post'. 'Aspettiamo di vedere cosa i...

Dialogo, unica via d'uscita dalla guerra: i 12 punti del piano di pace cinese RaiNews

Ucraina, Cina: i punti del documento per la risoluzione della crisi la Repubblica

I 12 punti cinesi per la pace Russia-Ucraina. No alla minaccia nucleare, partano i negoziati L'HuffPost

Il piano di pace per l’Ucraina Il sospetto Usa è che la Cina punti solo a dividere gli alleati… Il Fatto Quotidiano

Cina-Russia, prima l’Europa ora Putin: la tela cinese di Wang sulla guerra. «Errore la mossa Usa, rischio escl ilmattino.it

Sì ma negli incontri di Mosca almeno ufficialmente nessuno ha menzionato il famoso piano di pace cinese annunciato alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza internazionale… Il piano esiste e prevede ...New York. Nel primo anniversario dell'invasione russa l'Onu chiede a larghissima maggioranza, ancora una volta, il ritiro immediato delle truppe di Vladimir Putin dal territorio ucraino. Dopo due ...