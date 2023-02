Honor Magic 5 avvistato su Geekbench, confermate le specifiche trapelate (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il prossimo 27 febbraio giungerà sul mercato internazionale lo smartphone Honor Magic 5. Il produttore cinese annuncerà il device (e forse altri telefoni) all’evento Mobile Woeld Congress 2023 (MWC) di Barcellona. Ad ogni modo, fino ad oggi, non si conoscevano quali specifiche vantasse il dispositivo. Adesso, lo smartphone è giunto nell’elenco di Geekbench, confermando alcuni dettagli tecnici importanti prima del suo lancio ufficiale. Infatti, non solo andremo a conoscere le sue prestazioni, ma le informazioni mostrano anche quale processore sfrutterà. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire i dettagli. L’elenco Geekbench mostra che Honor Magic 5, chiamato PGT-AN00, sarà fornito con il più performante SoC del momento, ossia lo Snapdragon 8 Gen. 2 di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il prossimo 27 febbraio giungerà sul mercato internazionale lo smartphone5. Il produttore cinese annuncerà il device (e forse altri telefoni) all’evento Mobile Woeld Congress 2023 (MWC) di Barcellona. Ad ogni modo, fino ad oggi, non si conoscevano qualivantasse il dispositivo. Adesso, lo smartphone è giunto nell’elenco di, confermando alcuni dettagli tecnici importanti prima del suo lancio ufficiale. Infatti, non solo andremo a conoscere le sue prestazioni, ma le informazioni mostrano anche quale processore sfrutterà. A questo punto, non ci resta che andare a scoprire i dettagli. L’elencomostra che5, chiamato PGT-AN00, sarà fornito con il più performante SoC del momento, ossia lo Snapdragon 8 Gen. 2 di ...

