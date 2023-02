Hoffenheim – Borussia Dortmund – probabili formazioni e ultime notizie

(Di venerdì 24 febbraio 2023) L’cercherà di riprendersi dopo quattro sconfitte consecutive in campionato quando ospiterà ilsabato 25 febbraio. Il, invece, si è portato a pari punti con il Bayern Monaco in vetta alla Bundesliga grazie alla sesta vittoria consecutiva ottenuta lo scorso weekend. Il calcio di inizio diè previsto alle 15:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo essere diventato un pilastro della Bundesliga dalla promozione dalla seconda serie nel 2008, l’sembra essere a serio rischio di retrocessione dalla massima serie tedesca per la prima volta ...

Borussia Dortmund und Union Berlin können den FC Bayern am ... Dortmund kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim mindestens für eine Nacht an die Tabellenspitze springen, am Sonntag ...Freitagsspiele liegen Borussia Mönchengladbach in der jüngeren Vergangenheit. Die Fohlen, die den 22. Spieltag in Mainz eröffnen, müssen im ligainternen Vergleich seit Beginn der Saison 2021/22 nur ei ...