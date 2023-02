Henry “In Serie A nessuno può competere con il Napoli”. Sulla Champions… (Di venerdì 24 febbraio 2023) Thierry Henry elogia il Napoli di Spalletti e afferma che in Serie A nessuno può competere con loro. L’ex attaccante francese scettico Sulla Champions. Thierry Henry, ex calciatore francese e attuale commentatore sportivo, ha elogiato il Napoli e la sua stagione finora da sogno sotto la guida di Luciano Spalletti. Durante un intervento dagli studi post-Champions League dell’emittente americana CBS, Henry ha dichiarato che in Serie A “nessuno può competere” con la squadra partenopea, che ha perso solo contro l’Inter. Tuttavia, l’ex attaccante dell’Arsenal ha anche espresso il desiderio di vedere il Napoli alla prova contro le più forti corazzate del calcio europeo. “Il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Thierryelogia ildi Spalletti e afferma che inpuòcon loro. L’ex attaccante francese scetticoChampions. Thierry, ex calciatore francese e attuale commentatore sportivo, ha elogiato ile la sua stagione finora da sogno sotto la guida di Luciano Spalletti. Durante un intervento dagli studi post-Champions League dell’emittente americana CBS,ha dichiarato che inA “può” con la squadra partenopea, che ha perso solo contro l’Inter. Tuttavia, l’ex attaccante dell’Arsenal ha anche espresso il desiderio di vedere ilalla prova contro le più forti corazzate del calcio europeo. “Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1926pe : RT @napolipiucom: Henry 'In Serie A nessuno può competere con il Napoli'. Sulla Champions... #Champions #Henry #napoli #serieA #ForzaNapoli… - napolipiucom : Henry 'In Serie A nessuno può competere con il Napoli'. Sulla Champions... #Champions #Henry #napoli #serieA… - NapoliCalciogol : Henry sul Napoli: 'Voglio vederli alla prova con il Man City, in Serie A nessuno può competere' #ChampionsLeague… - lios_1926 : RT @CozzAndrea: “Nessuno in Serie A è al loro livello. Amo vederli giocare, ma vorrei testarli in una partita contro un avversario di pari… - RadioRossonera : 'Amo come giocano, ma voglio vederli in un vero test' ??? #Henry elogia il #Napoli di #Spalletti, ma attacca durame… -