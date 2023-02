Heidi Klum | foto nuda con Tom per i 4 anni insieme

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 febbraio 2023) C’è chi festeggia l’versario di nozze con una elegante cena a lume di candela, chi si concede un romantico weekend di coppia, chi si scambia regali preziosi come pegno d’amore. E poi c’è lei,, che per celebrare quattrodi matrimonio ha scelto un’opzione del tutto particolare: una giornata a casa col suo Tom Kaulitz, tra dolci golosi e tenerezze senza veli.senza veli con Tom per festeggiare 4di nozze Ha 49ma non smette mai di stupirci, la splendida. Super modella e super mamma (della bellissima Leni), ma anche super innamorata del marito Tom Kaulitz, chitarrista della band Tokio Hotel che ha sposato in terze nozze. Un amore sul quale, a dirla tutta, non in molti ...