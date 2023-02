Harvey Weinstein condannato a 16 anni di carcere per violenze sessuali (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, precedentemente condannato per stupro e aggressione sessuale a New York con 23 anni di carcere, è stato condannato giovedì ad altri 16 anni, tre mesi dopo l’inizio del processo a suo carico per stupro e violenza sessuale a Los Angeles. Weinstein, che con il suo comportamento predatorio a danno di decine di donne e attrici di Hollywood ha spinto molte vittime a dare il via al movimento #MeToo, era già stato condannato a New York nel 2020 per stupro e aggressione sessuale. La nuova sentenza a Los Angeles raddoppia quasi la pena detentiva residua del settantenne. A dicembre, una giuria di Los Angeles ha dichiarato Weinstein colpevole di tre capi d’accusa per stupro e ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’ex produttore cinematografico, precedentementeper stupro e aggressione sessuale a New York con 23di, è statogiovedì ad altri 16, tre mesi dopo l’inizio del processo a suo carico per stupro e violenza sessuale a Los Angeles., che con il suo comportamento predatorio a danno di decine di donne e attrici di Hollywood ha spinto molte vittime a dare il via al movimento #MeToo, era già statoa New York nel 2020 per stupro e aggressione sessuale. La nuova sentenza a Los Angeles raddoppia quasi la pena detentiva residua del settantenne. A dicembre, una giuria di Los Angeles ha dichiaratocolpevole di tre capi d’accusa per stupro e ...

