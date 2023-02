“Hanno deciso”. Maurizio Costanzo, la scelta definitiva a poche ore dalla sua morte (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono ancora tutti scossi per la morte di Maurizio Costanzo, la cui notizia ha squarciato la serenità degli italiani. E ora Mediaset ha preso una decisione importante per quanto riguarda la programmazione, che sarà sicuramente apprezzata dai telespettatori. Vi avevamo già comunicato la scelta del Biscione di non mandare in onda Uomini e Donne nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio, inoltre pare che saranno cancellate anche le registrazioni del dating show di Maria De Filippi, previste il 27 e 28 febbraio. Ma non è tutto perché dopo la morte di Maurizio Costanzo, Mediaset non poteva che omaggiarlo a dovere e quindi la programmazione ha inevitabilmente subito dei cambiamenti. A proposito dell’ultimo saluto al conduttore e giornalista, i suoi funerali si svolgeranno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono ancora tutti scossi per ladi, la cui notizia ha squarciato la serenità degli italiani. E ora Mediaset ha preso una decisione importante per quanto riguarda la programmazione, che sarà sicuramente apprezzata dai telespettatori. Vi avevamo già comunicato ladel Biscione di non mandare in onda Uomini e Donne nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio, inoltre pare che saranno cancellate anche le registrazioni del dating show di Maria De Filippi, previste il 27 e 28 febbraio. Ma non è tutto perché dopo ladi, Mediaset non poteva che omaggiarlo a dovere e quindi la programmazione ha inevitabilmente subito dei cambiamenti. A proposito dell’ultimo saluto al conduttore e giornalista, i suoi funerali si svolgeranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TerzaLoggia : La Santa Sede ???? e il Sultanato dell’Oman ????hanno deciso di stabilire piene relazioni diplomatiche ai sensi della C… - UnoFRAtanti : I miei amici hanno litigato per colpa di un terzo amico che ha messo zizzania tra i due... Ho deciso di mandargli… - mauroberruto : 73 migranti morti al largo della #Libia nel giorno in cui questo Governo approva, con l’ennesima posizione della fi… - ErnestoRaschel1 : RT @lvogruppo: ??Seymour #Hersh spiega perché gli Stati Uniti hanno deciso di far saltare il Nord Stream...?? 'Joe Biden temeva che la German… - trimpa48 : RT @Gianl1974: ?????? Nella città tedesca di Hera,un gruppo di estrema destra ha deciso di scendere in piazza per una parata a sostegno dell'i… -