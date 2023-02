Hai sbagliato e lo sai già (Di venerdì 24 febbraio 2023) 'Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già/ Che oggi quasi certamente/ Sto sbagliando su di te…' così cantava la nostra adorata Ornella Vanoni e aveva ragione di certo su un fatto, che una ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 febbraio 2023) 'Hotante volte ormai che lo so già/ Che oggi quasi certamente/ Sto sbagliando su di te…' così cantava la nostra adorata Ornella Vanoni e aveva ragione di certo su un fatto, che una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaSalvini : ++ IL PENSIERO “DEMOCRATICO” DI CALENDA: VOTI IL CENTRODESTRA? HAI SBAGLIATO A VOTARE ++ - MauMilano : @borghi_claudio Un ministro si scomoda per dire hai sbagliato a scrivere quella cosa ( che può essere condivisa o m… - LorisGroppo : @DanieleBerghino @TCommodity Eh certo, sappiamo tutti che l'FMI rileva i dati direttamente, in Russia e in Cina, pe… - amorsisulcuore : Non hai sbagliato ad amare, hai sbagliato a credere che le persone possiedano il tuo stesso sentimento. - Hydrus38506885 : @valy_s Hai sbagliato bandiera. La tua è questa ???? -