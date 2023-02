Ha un malore alla guida del tir: morto Giovanni Gaito, ha evitato una strage sull’A1 (Di venerdì 24 febbraio 2023) È morto ieri pomeriggio mentre stava lavorando a bordo del proprio tir sull’A1. La vittima si chiamava Giovanni Gaito, aveva 40 anni ed era originaria di Somma Vesuviana. Fatale per lui un malore che lo ha colto mentre era alla guida del tir ma che, tuttavia, non gli ha tolgo la lucidità necessaria per evitare che nel tratto autostradale coinvolto si verificasse una strage. Roma, violento incidente tra due auto: una si schianta contro un palo Il malore improvviso sull’A1 L’uomo, ha improvvisamente avvertito un malore – forse un attacco cardiaco – mentre era alla guida del proprio autocarro. Siamo lungo l’A1 e precisamente nel tratto di strada che separa i caselli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Èieri pomeriggio mentre stava lavorando a bordo del proprio tir. La vittima si chiamava, aveva 40 anni ed era originaria di Somma Vesuviana. Fatale per lui unche lo ha colto mentre eradel tir ma che, tuttavia, non gli ha tolgo la lucidità necessaria per evitare che nel tratto autostradale coinvolto si verificasse una. Roma, violento incidente tra due auto: una si schianta contro un palo IlimprovvisoL’uomo, ha improvvisamente avvertito un– forse un attacco cardiaco – mentre eradel proprio autocarro. Siamo lungo l’A1 e precisamente nel tratto di strada che separa i caselli ...

