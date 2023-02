Ha un infarto mentre guida un Tir con liquido infiammabile, così Giovanni Gaito ha evitato una strage sulla A1 prima di morire (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un camionista di 40 anni, Giovanni Gaito, è stato colto da un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto, ma prima di perdere i sensi è riuscito ad accostare ed evitare un incidente potenzialmente letale in autostrada. È successo ieri sera, 23 febbraio, attorno alle 19.30 sull’A1 nel tratto tra Frosinone e Ceprano, in direzione sud. Il suo tir trasportava liquido infiammabile, riferisce il Corriere della Sera. Poco dopo aver accostato il mezzo, il 40enne originario di Saviano (Napoli) non ce l’ha fatta ed è morto. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un infarto. Da quando ha avvertito il malore l’uomo ha iniziato a procedere a zig zag in autostrada e gli automobilisti attorno, comprendendo il pericolo imminente, hanno ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un camionista di 40 anni,, è stato colto da un malore improvvisoera alladella sua auto, madi perdere i sensi è riuscito ad accostare ed evitare un incidente potenzialmente letale in autostrada. È successo ieri sera, 23 febbraio, attorno alle 19.30 sull’A1 nel tratto tra Frosinone e Ceprano, in direzione sud. Il suo tir trasportava, riferisce il Corriere della Sera. Poco dopo aver accostato il mezzo, il 40enne originario di Saviano (Napoli) non ce l’ha fatta ed è morto. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un. Da quando ha avvertito il malore l’uomo ha iniziato a procedere a zig zag in autostrada e gli automobilisti attorno, comprendendo il pericolo imminente, hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ashmira1 : Giovanni ha un infarto mentre guida: così ha evitato una strage in autostrada - occhio_notizie : ??ULTIM'ORA - Ha un infarto mentre è in auto in #Campania Salvata dal tempestivo intervento dei sanitari del 118?? >>… - MLRiccioli : RT @repubblica: Ha un infarto mentre è alla guida del tir, autista eroe accosta prima di morire ed evita la strage [a cura della redazione… - Salvitus1 : RT @11Giuliano: Sfoltimento p.Pubblico: Massa, muore d’infarto infermiere del carcere. Aveva 52 anni, era impegnato nel sociale: il malore… - Raff_Napolitano : Colto da infarto sull’A1 mentre guida Tir carico di liquido infiammabile, riesce ad accostare prima di morire.… -