Ha un infarto in autostrada, accosta il camion con carico di gas prima di morire e riesce a evitare una strage (Di venerdì 24 febbraio 2023) Stava guidando il suo tir in autostrada tra i caselli di Frosinone e Ceprano quando ha avuto una forte fitta al petto: un infarto lo ha colpito mentre era a lavoro, così Giovanni Gaito, camionista 40enne originario di Saviano, ha accostato il veicolo pesante sulla corsia d’emergenza evitando incidenti che avrebbero potuto causare gravi conseguenze visto il carico che trasportava, una cisterna di ossigeno. Purtroppo per lui però, dopo il gesto di enorme lucidità, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Frosinone, diverse pattuglie della polizia stradale e personale Ares 118: nel tratto di autostrada, all’altezza del km 627 direzione Sud della A1, sono state chiuse due corsie su tre per procedere con i rilievi del caso. Diversi automobilisti che ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Stava guidando il suo tir intra i caselli di Frosinone e Ceprano quando ha avuto una forte fitta al petto: unlo ha colpito mentre era a lavoro, così Giovanni Gaito,ista 40enne originario di Saviano, hato il veicolo pesante sulla corsia d’emergenza evitando incidenti che avrebbero potuto causare gravi conseguenze visto ilche trasportava, una cisterna di ossigeno. Purtroppo per lui però, dopo il gesto di enorme lucidità, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Frosinone, diverse pattuglie della polizia stradale e personale Ares 118: nel tratto di, all’altezza del km 627 direzione Sud della A1, sono state chiuse due corsie su tre per procedere con i rilievi del caso. Diversi automobilisti che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_mondo_h24 : Eroe in autostrada: evita una strage nonostante l’infarto - infoitinterno : Infarto in autostrada, accosta il tir carico di gas prima di morire ed evita una strage - infoitinterno : Giovanni Gaito ha un infarto mentre guida: così ha evitato una strage in autostrada -