“Ha ucciso il padre”. Choc all’Eredità, il campione arrestato e condannato per omicidio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Marco Eletti condannato a 24 anni. È arrivata la sentenza per l’ex concorrente de L’Eredità che aveva confessato di aver ucciso il papà Paolo a martellate. Aveva tentato di uccidere anche la madre Sabrina Guidetti, ma non ci era riuscito. I fatti risalgono al 24 aprile 2021 e in un primo momento Marco aveva negato le accuse. Poi era arrivata la confessione. Marco, unico imputato, aveva chiesto di poter parlare di fronte al giudice Cristina Beretti e alla giuria popolare: “Devo ammettere sia a voi sia a me stesso, le responsabilità che ho sull’accaduto” sono state le sue parole. In tutto sono stati 140 i testimoni ammessi, 80 della difesa e 40 della Procura. Tra l’altro una delle accuse, ovvero quella dei rapporti parentali con la vittima, è caduta in udienza preliminare dopo che si è scoperto che Paolo non era il papà biologico di Marco. Leggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Marco Elettia 24 anni. È arrivata la sentenza per l’ex concorrente de L’Eredità che aveva confessato di averil papà Paolo a martellate. Aveva tentato di uccidere anche la madre Sabrina Guidetti, ma non ci era riuscito. I fatti risalgono al 24 aprile 2021 e in un primo momento Marco aveva negato le accuse. Poi era arrivata la confessione. Marco, unico imputato, aveva chiesto di poter parlare di fronte al giudice Cristina Beretti e alla giuria popolare: “Devo ammettere sia a voi sia a me stesso, le responsabilità che ho sull’accaduto” sono state le sue parole. In tutto sono stati 140 i testimoni ammessi, 80 della difesa e 40 della Procura. Tra l’altro una delle accuse, ovvero quella dei rapporti parentali con la vittima, è caduta in udienza preliminare dopo che si è scoperto che Paolo non era il papà biologico di Marco. Leggi ...

