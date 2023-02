“Ha già perso. Ma...”. Feltri, sentenza sulla guerra (Di venerdì 24 febbraio 2023) È passato un anno esatto dall'inizio dell'invasione della Russia in Ucraina che ha portato allo scoppio della guerra tra le due nazioni. L'argomento è al centro della puntata del 24 febbraio di Stasera Italia, il programma televisivo di Rete4 che è condotto da Barbara Palombelli nella fascia pre-serale, che vede ospite Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero: “È probabile che la Russia abbia già perso, peccato che nessuno se ne accorga perché continuano i combattimenti e non c'è nessuno spiraglio, visto che non penso che potranno finire presto. La Cina ha fatto uno sforzo abbastanza interessante, poi è chiaro che non può essere risolutivo, però può essere un primo passo, ma serve che questo prima passo venga seguito dagli Stati Uniti, se ciò non avvenisse saremmo di nuovo in ballo con questa guerra. Se la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) È passato un anno esatto dall'inizio dell'invasione della Russia in Ucraina che ha portato allo scoppio dellatra le due nazioni. L'argomento è al centro della puntata del 24 febbraio di Stasera Italia, il programma televisivo di Rete4 che è condotto da Barbara Palombelli nella fascia pre-serale, che vede ospite Vittorio, direttore editoriale di Libero: “È probabile che la Russia abbia già, peccato che nessuno se ne accorga perché continuano i combattimenti e non c'è nessuno spiraglio, visto che non penso che potranno finire presto. La Cina ha fatto uno sforzo abbastanza interessante, poi è chiaro che non può essere risolutivo, però può essere un primo passo, ma serve che questo prima passo venga seguito dagli Stati Uniti, se ciò non avvenisse saremmo di nuovo in ballo con questa. Se la ...

