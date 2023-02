“Ha deciso così”. Maurizio Costanzo, la scelta di Maria De Filippi poche ore dopo la morte (Di venerdì 24 febbraio 2023) dopo la terribile notizia dell’addio a Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è stata colpita quindi da un lutto devastante che l’ha lasciata senza fiato. E una decisione su Uomini e Donne è stata presa in queste ore. Sono ancora tutti sconvolti per la perdita del gigante della televisione, che conduceva il Maurizio Costanzo Show dal 1982. Tantissimi colleghi e amici stanno salutando per l’ultima volta l’84enne presentatore, da Paolo Bonolis a Mara Venier passando anche per la premier Meloni e Pippo Baudo. E ora che Maurizio Costanzo è morto, Maria De Filippi e Uomini e Donne hanno voluto fare una scelta ben definita e che il pubblico si aspettava. Intanto, sono uscite nuovamente fuori ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023)la terribile notizia dell’addio aDeè stata colpita quindi da un lutto devastante che l’ha lasciata senza fiato. E una decisione su Uomini e Donne è stata presa in queste ore. Sono ancora tutti sconvolti per la perdita del gigante della televisione, che conduceva ilShow dal 1982. Tantissimi colleghi e amici stanno salutando per l’ultima volta l’84enne presentatore, da Paolo Bonolis a Mara Venier passando anche per la premier Meloni e Pippo Baudo. E ora cheè morto,Dee Uomini e Donne hanno voluto fare unaben definita e che il pubblico si aspettava. Intanto, sono uscite nuovamente fuori ...

