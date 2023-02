Gvardiol “non in vendita” insistono i capi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore e il direttore sportivo dell’RB Leipzig hanno entrambi affermato che è improbabile che Josko Gvardiol lasci il club in estate a causa dell’interesse transeuropeo. Queste ammissioni sono arrivate dopo che Gvardiol ha segnato il gol del pareggio del Lipsia contro il Manchester City nell’andata degli ottavi di finale di Champions League di ieri, con la consapevolezza che il croato ha attirato l’interesse di tutto il continente. Alla domanda sul 21enne nella sua conferenza stampa di ieri, il boss del Lipsia Marco Rose ha dichiarato: “Josko Gvardiol sarà un giocatore dell’RB Lipsia la prossima stagione. È felice qui”. Il direttore sportivo del club Max Eberl. ha anche chiuso ogni discorso su una mossa, dicendo: “Il Lipsia non è sicuramente un club di vendita.” Qualsiasi ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore e il direttore sportivo dell’RB Leipzig hanno entrambi affermato che è improbabile che Joskolasci il club in estate a causa dell’interesse transeuropeo. Queste ammissioni sono arrivate dopo cheha segnato il gol del pareggio del Lipsia contro il Manchester City nell’andata degli ottavi di finale di Champions League di ieri, con la consapevolezza che il croato ha attirato l’interesse di tutto il continente. Alla domanda sul 21enne nella sua conferenza stampa di ieri, il boss del Lipsia Marco Rose ha dichiarato: “Joskosarà un giocatore dell’RB Lipsia la prossima stagione. È felice qui”. Il direttore sportivo del club Max Eberl. ha anche chiuso ogni discorso su una mossa, dicendo: “Il Lipsia non è sicuramente un club di.” Qualsiasi ...

