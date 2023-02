Guillermo del Toro sarà sceneggiatore e regista del film animato Il Gigante sepolto, dal libro di Kazuo Ishigu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Guillermo del Toro collaborerà nuovamente con Netflix per adattare il romanzo Il Gigante sepolto, scritto da Kazuo Ishiguro, in un film animato. Guillermo del Toro ha trovato il suo prossimo progetto: un film animato tratto dal romanzo fantasy Il Gigante sepolto scritto da Kazuo Ishiguro. Il lungometraggio, come accaduto con Pinocchio, sarà realizzato per la piattaforma di streaming Netflix. Al centro della storia raccontata in Il Gigante sepolto c'è un'anziana coppia britannica, Axl e Beatrice, che vive in una versione alternativa dell'Inghilterra post regno di Artù in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023)delcollaborerà nuovamente con Netflix per adattare il romanzo Il, scritto daro, in undelha trovato il suo prossimo progetto: untratto dal romanzo fantasy Ilscritto daro. Il lungometraggio, come accaduto con Pinocchio,realizzato per la piattaforma di streaming Netflix. Al centro della storia raccontata in Ilc'è un'anziana coppia britannica, Axl e Beatrice, che vive in una versione alternativa dell'Inghilterra post regno di Artù in ...

