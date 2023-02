Guillermo Del Toro adatterà Il gigante sepolto di Kazuo Ishiguro per Netflix (Di venerdì 24 febbraio 2023) Guillermo Del Toro, dopo il successo di Pinocchio, torna ancora una volta alla stop-motion: il regista messicano dirigerà infatti per conto di Netflix The Buried Giant, la trasposizione animata de Il gigante sepolto, romanzo del 2015 di Kazuo Ishiguro, noto per opere come Quel che resta del giorno e Non lasciarmi. Del Toro, che sarà anche produttore, lavorerà su una sceneggiatura di Dennis Kelly, già autore dello script per Matilda: The Musical, e si avvarrà della collaborazione della ShadowMachine, la società di stop-motion che ha realizzato Pinocchio. Le prime dichiarazioni di Del Toro riaffermano il rapporto di fiducia tra il regista e Netflix: “Questo progetto rappresenta un altro tassello della partnership tra me ... Leggi su screenworld (Di venerdì 24 febbraio 2023)Del, dopo il successo di Pinocchio, torna ancora una volta alla stop-motion: il regista messicano dirigerà infatti per conto diThe Buried Giant, la trasposizione animata de Il, romanzo del 2015 di, noto per opere come Quel che resta del giorno e Non lasciarmi. Del, che sarà anche produttore, lavorerà su una sceneggiatura di Dennis Kelly, già autore dello script per Matilda: The Musical, e si avvarrà della collaborazione della ShadowMachine, la società di stop-motion che ha realizzato Pinocchio. Le prime dichiarazioni di Delriaffermano il rapporto di fiducia tra il regista e: “Questo progetto rappresenta un altro tassello della partnership tra me ...

