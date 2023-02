Guida agli eventi del weekend (24-26 febbraio) (Di venerdì 24 febbraio 2023) Mentre a Selvino e a Castione della Presolana si festeggia ancora il Carnevale, al Teatro Donizetti va in scena «Maria Stuarda». Sabato, a Terno d’Isola, ospite Telmo Pievani per la rassegna «Tierra!», mentre al Cineteatro Gavazzeni di scena vi aspetta «Peter Pan», spettacolo di Teatro Prova per famiglie. Volete saperne di più? Ecco i nostri consigli Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Mentre a Selvino e a Castione della Presolana si festeggia ancora il Carnevale, al Teatro Donizetti va in scena «Maria Stuarda». Sabato, a Terno d’Isola, ospite Telmo Pievani per la rassegna «Tierra!», mentre al Cineteatro Gavazzeni di scena vi aspetta «Peter Pan», spettacolo di Teatro Prova per famiglie. Volete saperne di più? Ecco i nostri consigli

