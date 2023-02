Guerra Ucraina, un anno dall'invasione russa. Antonella Guidi: 'Bambini vittime da sempre' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Se dovessimo raccontare con una foto il primo anno di Guerra tra Russia e Ucraina, sicuramente in quella foto ci ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) Se dovessimo raccontare con una foto il primoditra Russia e, sicuramente in quella foto ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Galimberti: “Questa è una guerra della Russia contro l’Occidente. Putin non smette mai di ricordarcelo. Ha un diseg… - Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - davcarretta : Eh niente. Anche stavolta l’Assemblea Generale dell’Onu vota contro la guerra di aggressione della Russia contro l’… - HoMadopa : RT @marattin: L’aggressione di un anno fa all’Ucraina è l’aggressione contro i sistemi che uniscono libertà politica, economia di mercato e… - AntonellaDV8 : RT @Giorgiolaporta: L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confronto… -