Guerra Ucraina, un anno dall’invasione russa. Antonella Guidi: “Bambini vittime da sempre” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Se dovessimo raccontare con una foto il primo anno di Guerra tra Russia e Ucraina, sicuramente in quella foto ci sarebbe un bambino. In un anno li abbiamo visti piangere in braccio ai papà che partivano al fronte, camminare da soli verso le frontiere europee con un numero in tasca, sui letti degli ospedali pediatrici avvolti in qualche coperta di fortuna, tra le lacrime. Ma i Bambini in Ucraina sono vittime da sempre. Tanto che Kiev è chiamata la terra degli orfani. Un dramma a cui si è sommato l’orrore della Guerra. A raccontarlo a Luce! è Antonella Guidi, attualmente in forze all’Unità Relazioni Europee e Internazionali del Cnr, che nel 2008, quando era appena iniziata la prima crisi tra Russia e ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) Se dovessimo raccontare con una foto il primoditra Russia e, sicuramente in quella foto ci sarebbe un bambino. In unli abbiamo visti piangere in braccio ai papà che partivano al fronte, camminare da soli verso le frontiere europee con un numero in tasca, sui letti degli ospedali pediatrici avvolti in qualche coperta di fortuna, tra le lacrime. Ma iinsonoda. Tanto che Kiev è chiamata la terra degli orfani. Un dramma a cui si è sommato l’orrore della. A raccontarlo a Luce! è, attualmente in forze all’Unità Relazioni Europee e Internazionali del Cnr, che nel 2008, quando era appena iniziata la prima crisi tra Russia e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - GiovaQuez : Galimberti: “Questa è una guerra della Russia contro l’Occidente. Putin non smette mai di ricordarcelo. Ha un diseg… - davcarretta : Eh niente. Anche stavolta l’Assemblea Generale dell’Onu vota contro la guerra di aggressione della Russia contro l’… - lauraboldrini : Un anno di guerra in #Ucraina, 12 mesi di morte e distruzione causati da #Putin. Solidarietà al popolo ucraino che… - BenecomuneNet : RT @RomaSette: Anniversario della guerra in Ucraina. La preghiera della Chiesa di Roma, oggi alle 18 a San Giovanni in Laterano. ? “E la pa… -