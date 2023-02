Guerra Ucraina, qual è ora il ruolo della Cina? Il piano di pace in 12 punti (ma anche i negoziati con Mosca per i droni kamikaze) (Di venerdì 24 febbraio 2023) Da una parte il piano di pace, annunciato da Pechino, che adesso ha una forma e una sostanza. Dall'altra il retroscena degli aiuti all'amico Putin. La Cina si muove sul filo sottile che... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 24 febbraio 2023) Da una parte ildi, annunciato da Pechino, che adesso ha una forma e una sostanza. Dall'altra il retroscena degli aiuti all'amico Putin. Lasi muove sul filo sottile che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Galimberti: “Questa è una guerra della Russia contro l’Occidente. Putin non smette mai di ricordarcelo. Ha un diseg… - Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - marattin : L’aggressione di un anno fa all’Ucraina è l’aggressione contro i sistemi che uniscono libertà politica, economia di… - SalvatoreMelli8 : Il fornimento di armi in ucraina , vuol dire che Italia entra assieme alla ucraina in guerra , con la Russia , il 9… - ZWwg1wgaV : RT @VinzDeCarlo1: La NATO dichiara l'Ucraina ???? come Davide contro Golia, come Harry Potter e William Wallace. La risposta di Musk: 'Ment… -