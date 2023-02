Guerra Ucraina:. A Ginevra si tratta. Der Spiegel: droni kamikaze cinesi alla Russia (Di venerdì 24 febbraio 2023) - Il presidente ucraino Zelensky ha rilanciato in un video gli obiettivi della vittoria sul campo. Nuovi aiuti militari americani a Kiev per due miliardi di dollari. Secondo il giornale tedesco i ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 febbraio 2023) - Il presidente ucraino Zelensky ha rilanciato in un video gli obiettivi della vittoria sul campo. Nuovi aiuti militari americani a Kiev per due miliardi di dollari. Secondo il giornale tedesco i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - GiovaQuez : Galimberti: “Questa è una guerra della Russia contro l’Occidente. Putin non smette mai di ricordarcelo. Ha un diseg… - marattin : L’aggressione di un anno fa all’Ucraina è l’aggressione contro i sistemi che uniscono libertà politica, economia di… - GiuseppeEvangeo : RT @strange_days_82: Dibattito tra Parenzo e Borgonovo. Parenzo :'I carri armati di Putin hanno iniziato una guerra il 24 febbraio del 2022… - rdeandrea67 : RT @Gianl1974: Un carro armato russo distrutto davanti all'ambasciata russa a Berlino. È stato eretto nell'anniversario dell'invasione russ… -